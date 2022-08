Stiri pe aceeasi tema

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat șeful Alro Slatina Marian Nastase. Oamenii nu vor mai avea bani sa-și…

- Potrivit unor prognoze, prețul gazelor tranzacționate pe bursa este posibil sa creasca cu 44% – 60% in iarna 2022-2023, iar acesta nu este cel mai pesimist scenariu, potrivit unei analize realizate de catre Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta.„Prețurile gazelor și implicit…

- Cat costa un mic cu muștar la restaurantul „Cocoșatu” din București? Romania, ca mai toata Europa, se afla intr-o criza economica fara precedent. Pe langa explozia prețurilor la servicii și utilitați, criza economica a ridicat prețurile și in restaurante. In 2022 restaurantele incearca sa supraviețuiasca…

- Criza europeana și mondiala in energetica poate deveni o oportunitate pentru Romania și alte țari, care ar avea ca efect fortificarea, in masura deplina, a independenței și securitații sale energetice. La aceasta concluzie au ajuns un șir de experți din domeniul energetic, anunța Libertatea.ro.…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, joi, ca Romania va avea gaz pentru iarna 2022 – 2023. Ciuca a spus ca la sfarșitul saptamanii trecute, Romania avea cu 200 de milioane de metri cubi de gaz peste ceea ce avea in depozite anul trecut in aceeași perioada. Nicolae Ciuca a declarat ca masura de a…

- O recesiune mondiala este din ce in ce mai probabila, analiștii estimand ca aceasta va sosi in 2023, deși Statele Unite ar putea fi deja intr-o recesiune tehnica. SUA au avut deja o scadere a PIB-ului de 1,5% in primul trimestru și exista estimari ca in al doilea trimestru pot sa inregistreze o scadere…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Criza energetica va continua, iar dependenta masiva de gazul si petrolul rusesc trebuie sa se schimbe, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. „Aceste decizii afecteaza deja Romania si afecteaza intreaga Uniune Europeana si afecteaza,…

- Premierul Nicolae Ciuca susține ca, Romania face pași spre independența energetica și pentru a deveni un exportator de energie; ca reacție la ajutorul anunțat de SUA, pentru reactoarele modulare. Statele Unite au transmis, duminica, faptul ca vor oferi Romaniei 14 milioane de dolari pentru reactoare…