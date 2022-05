Leguma care reduce riscul de infarct. Ce beneficii aduce aceasta organismului

Stiri pe aceeasi tema

- Lamaia are numeroase beneficii pentru sanatatea organismului nostru și ajuta la tratarea mai multor afecțiuni serioase care sunt extrem de periculoase. Este un aliment care aduce efecte la care nici nu te-ai fi gandit vreodata. Il putem numi un aliment minune, datorita numeroaselor beneficii pe care…

- Oul este, cu siguranța, vedeta culinara a sarbatorilor pascale, atunci cand creștinii de pretutindeni onoreaza tradițiile și obiceiurile de Paște, prin inroșirea oualor. Ce beneficii are oul asupra organismului uman. Specialiștii iți recomanda sa il consumi destul de des. Cum se gatesc ouale și ce beneficii…

- Proiectul de lege cu privire la condominiu a fost susținut, conceptual, de Comisia economie, buget și finanțe. PROIECTUL a fost elaborat de un grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare ”Partidul Acțiune și Solidaritate” și are ca scop imbunatațirea cadrului normativ care reglementeaza relațiile de…

- Romanii trebuie sa știe ca exista anumite alimente care ajuta metabolismul sa arda grasimea nedorita de pe abdomen. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Amenzi mai mari pentru combaterea unui fenomen care poate distruge vieți. Vanzarea de alcool și tutun pentru minori va fi sancționata mai aspru incepand de astazi. Specialiștii spun ca dependența de alcool este foarte greu de stopat. Datele din domeniu arata ca 82% dintre adolescenții din țara noastra…

- Luni, meteorologii au emis Cod portocaliu de ninsori in Dobrogea, valabil pana marți la ora 10.00. Tot pana atunci, in zona de Sud-Est a Romaniei este in vigoare un Cod galben de ninsori și vant puternic. Aceasta atenționare vizeaza județele Galați, Braila, Buzau Ialomița, Calarași și Vrancea. Specialiștii…

- Specialiștii de la CFA Romania dau pontul in plina perioada de explozie a inflației. Aceste investiții va pot aduce bani in plus și au marele avantaj ca nu sunt afectate de fluctuațiile pieței. O protecție in fața inflației poate veni și din zona companiilor listate la Bursa, mai ales pentru…