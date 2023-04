Stiri pe aceeasi tema

- DURERE… Eric este un baiețel din comuna Bacani, județul Vaslui, care are nevoie de ajutorul nostru pentru a se insanatoși. Diagnosticat cu cancer linfatic (leucemie) la o varsta frageda, speranța parinților este in mainile medicilor de la spitalul Memorial din Turcia și in ajutorul oferit de Asociația…

- Prețurile petrolului au scazut luni, 20 martie, din cauza temerilor ca riscurile din sectorul bancar global ar putea duce la o recesiune care ar duce la scaderea cererii de combustibili. Exista, de asemenea, așteptarile de o creștere a ratei dobanzii al Rezervei Federale a SUA in aceasta saptamana,…

- Vinul, hreanul și mierea de albine pot face minuni impreuna daca ai probleme cu plamanii. Tratamentul este foarte accesibil și eficient. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Este recomandat…

- Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Ovine Arad, Nicolae Cioranu, sustine ca pretul corect la carnea de miel in perioada Pastelui va fi intre 45 si 50 de lei, iar daca va fi sub aceste valori, atunci este o problema a fermierului. Nicolae Cioranu a declarat, joi, la Prima News, ca sunt multi oameni…

- Salata este prima si cea mai sanatoasa optiune pentru o dieta alimentara. Mai mult, salata a devenit o specialitate a casei in randul familiior care gatesc si se hranesc sanatos. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Alimentația sanatoasa este extrem de importanta in condițiile in care incidența unor boli precum diabetul sau diferite forme de cancer ori boli cardiovasculare este in creștere. Medicii recomanda nu doar o alimentație, ci și un stil de viața sanatos, care sa includa și mișcare fizica.

- In ultima perioada, prețurile au crescut semnificativ. Fie ca vorbim despre facturile la electricitate, gaze sau chiar despre costul alimentelor, oamenii scot tot mai mulți bani din buzunar pentru a-și duce traiul de zi cu zi. Cat a ajuns sa coste un singur castravete. Prețul platit de o femeie pentru…

- Prețul cepei a crescut atat de mult in Filipine incat a devenit imposibil de procurat de oamenii de rand și a disparut din meniul restaurantele. Ea nu poate fi importata decat cu autorizație speciala, iar autoritațile au confiscat in ultimele luni ceapa in valoare de 11 milioane de dolari americani.…