Leguma care "mănîncă" zahărul din organism Aceasta leguma este un supliment natural energetic, fiind indicata mai ales femeilor, deoarece conține foarte puțina grasime, dar niciun pic de colesterol. Fasolea, caci despre ea este vorba, este bogata in fier, vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu si chiar calciu, transmite realitatea.net. O porție de fasole in fiecare zi ajuta pe cei care au diabet de tip 2 sa tina sub control nivelurile de z Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

