- Nutriționistul aradean Luminița Catana ne spune cum sa preparam salata de sfecla roșie, mai ales ca are numeroase beneficii pentru sanatate. Vorbim despre o leguma folosita inca din antichitate.

- Leguma minune - Are proprietați antitumorale și antioxidanteEste o leguma polivalenta plina de nutrienți valoroși, fiind considerata vedeta sezonului de toamna. Este vorba de sfecla roșie, care are indice glicemic scazut și este prietena siluetei, susține medicul nutriționist Mihaela Bilic. „Sfecla…

- Deși, de cele mai multe ori, cartofii sunt asociați cu acele alimente care aduc kilograme in plus, specialiștii spun ca exista și numeroase beneficii ale consumului, inclusiv pentru silueta. Secretul consta in modul in care sunt pregatiți și cantitate.

- Sarace in calorii și bogate in antioxidanți, fibre, minerale și vitamine din complexul B, ciupercile au fost considerate „hrana lui Dumnezeu” sau un „elixir al vieții”, relateaza Health.

- Ceaiul de merișoare este o soluție foarte buna daca vrei o bautura racoritoare. Dar dincolo de asta, are efecte grozave pentru sanatate. Specialiștii il recomanda pentru consum zilnic, tocmai pentru aceste beneficii.

- Sfecla roșie este unul dintre cele mai puternice medicamente pe care natura ni le-a daruit. Ele ofera o aparare puternica impotriva multor boli. Conțin o cantitate semnificativa de vitamine B și C, minerale precum potasiu, sodiu, fier și magneziu, precum și fibre. De asemenea, conțin dioxid de siliciu,…

- Experții in agricultura și nutriție au identificat recent cea mai sanatoasa leguma pentru consumul uman. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a punctat concentrația de vitamine și minerale esențiale ale legumelor studiate.