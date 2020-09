Leguma care îți scoate zahărul din organism. Toți românii trebuie să o mănânce pentru a ține bolile la distanță Fasolea este una dintre legumele cele mai recomandate de nutriționiști, fiind și una dintre cele mai sanatoase alimente. Ea este o sursa naturala de fibre și proteine, cu un indice glicemic scazut. Fasolea mai este bogata și in fier, motiv pentru care este indicata la persoanele predispuse catre anemie și in cazul femeilor. Leguma care […] The post Leguma care iți scoate zaharul din organism. Toți romanii trebuie sa o manance pentru a ține bolile la distanța appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

