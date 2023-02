Leguma care ajută cel mai mult la detoxifierea organismului. Este supranumită "aspiratorul de toxine" Este bogata in fibre alimentare, are putine calorii, multe minerale si vitamine si ajuta sa slabim natural. Supranumita si leguma "aspirator" de toxine, varza detoxifiaza organismul, curatandu-l de toxine, reduce cantitate de hrana consumata la fiecare masa si este un ajutor la regimurile disociate.Cruda, sub forma de salata sau suc, fiarta in abur, murata sau calita, varza este considerata inca din Roma antica un remediu universal. Veritabil vraci al naturii contine substante cu proprietati antitumorale, antioxidante si antiinflamatoare exceptionale. Leguma care te ajuta sa slabesti 6 kilograme.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Bogata in vitamine, minerale și fibre, dar cu un conținut redus de calorii, gulia poate reprezenta un aliat de incredere in ameliorarea mai multor probleme de sanatate, dar și in dietele de slabit.

- Majoritatea romanilor vor sa iși revina la silueta lor, dupa sarbatorile de iarna și perioada in care au profitat de mancarurile tradiționale. Iata ca acum aceștia iși doresc sa slabeasca și sa revina la masurile pe care le cunosc, așa ca fac eforturi in aceasta direcție. Doamnele trebuie sa știe ca…

- Printre acestea se numara și boli mai grave, precum cancerul, bolile cardiace, diabetul și altele. Pentru a elimina aceste toxine din corpul nostru și pentru a echilibra starea generala de sanatate, este esențial sa facem o detoxifiere a organismului in mod regulat, cu ajutorul metodelor potrivite.…

- Dieta cu varza este una dintre cele mai populare si mai drastice diete, motiv pentru care este tinuta de foarte multe persoane care vor sa slabeasca rapide. Tinuta cu strictete, aceasta dieta te poate scapa de aproximativ 1 kilogram pe zi. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum…

- Dieta Rina este un regim disociat de 90 de zile, care te ajuta sa slabești intre 18 și 25 de kg in 3 luni. Ai voie sa mananci orice, insa nu combinat… Vrei sa fii in forma maxima și sa intorci toate capetele vara cand apari la plaja? Nimic mai simplu. Dieta Rina te ajuta sa-ți modelezi corpul exact…

- Ingrediente un pahar de apa calda sucul de la jumatate de grapefruit o crenguța de rozmarin proaspat Mod de preparare Amesteca bine toate ingredientele. Consuma dimineața, inainte de micul dejun. Bea elixirul timp de 12 zile consecutiv. Te va ajuta sa pierzi pana la 5 kilograme, daca ai o alimentație…

- Apa cu lamaie are multiple beneficii, nu mai este un secret pentru nimeni. Numeroase diete au inclus-o in ritualul zilnic, chiar daca nu vrei sa slabești, apa cu lamaie iți va da energie și hidratare, daca o vei consuma imediat dupa trezire. Apa cu lamaie are un secret care te poate ajuta cu adevarat…

- O sauna este o modalitate incantatoare de a te relaxa. Aceasta ofera o usurare instantanee de stres si este excelenta si daca iti doresti sa scapi de kilogramele in plus daca combini cu o dieta sanatoasa si miscare. Nu numai asta, dar pot oferi si beneficii suplimentare pentru sanatate. Daca citesti…