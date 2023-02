Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR a scapat cu viața ca prin minune dintr-un teribil accident de pe o autostrada din Ungaria, fiind scos din cabina rasturnata de un alt participant la trafic. Salvatorul a povestit totul pentru site-ul maghiar Metropol . Un camion cu semiremorca a spart bariera din mijlocul autostrazii,…

- Deși analiștii anunțau o temperare a prețurilor, aceasta nu a avut loc, ba mai mult, au fost inregistrate creșteri uriașe. De exemplu, zaharul este mai scump cu 63,37% fața de anul trecut. Cele mai recente date, publicate astazi de Institutul național de Statistica, arata ca preturile de consum au crescut…

- Dupa o perioada lunga in care majoritatea alimentelor de baza s-au scumpit, experții preconizeaza o scadere a prețurilor la ulei. Specialiștii spun ca reducerea costurilor se va vedea și in prețul afișat la raft.

- Compensarea prețului la carburanți a fost eliminata de Guvern, iar preturile au explodat: Scumpire accelerarea a benzinei și motorinei, in ultima luna Compensarea prețului la carburanți a fost eliminata de Guvern, iar preturile au explodat: Scumpire accelerarea a benzinei și motorinei, in ultima luna…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, a anunțat, vineri, Institutul National de Statistica (INS), asta in timp ce preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au cresc

- Prețurile din ce in ce mai mari la alimente le-au dat batai de cap oamenilor tot anul, iar acest lucru continua și de sarbatori. Așadar, romanii au cheltuit sume mari mai ales pe carne, acesta fiind un ingredient esențial pentru o masa tradiționala.

- Mai sunt doar cateva zile pana de Craciun, iar prețurile au explodat la preparatele tradiționale. Carnea de porc, slanina și șoriciul sunt cele mai cautate alimente in aceasta perioada, insa din cauza inflației au ajuns sa coste destul de mult in supermarket-urile de la noi.

- A explodat prețul la toate produsele agricole. Consiliul Județean (CJ) Dolj ca vota vineri, in ședința ordinara a lunii, prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2023 , așa cum au fost ele stabilite in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole. Fața de anul…