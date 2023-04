Stiri pe aceeasi tema

- Roșiile oltenești se vand in Alba Iulia, 65 de lei kilogramul. Pe langa ele, pentru o salata ai nevoie de castraveți, iar un kilogram de castraveți autohtoni se vinde cu 35 de lei. Desigur ca sunt roșii și la prețuri mai mici, intre 17 și 20 de lei kilogramul, dar acestea sunt de import, din Spania…

- In ultima vreme, prețurile produselor agricole au crescut, la fel ca la toate celelalte produse alimentare, iar asta se resimte in buzunarul romanilor care merg in piața. Din pacate, realitatea acestor zile este una dura iar explozia de prețuri nu duce la nimic bun. Cu toate astea, ne-am decis sa aflam…

- Kilogramul de roșii romanești se vinde cu 65 de lei, iar cel de castraveți cu 35 de lei intr-o piața agroalimentara din centrul Municipiului Alba Iulia.Conform alba24 , exista totuși și roșii mai ieftine, care se vand la prețuri intre 17 și 20 de lei kilogramul, insa acestea sunt de import din țari…

- Practici dubioase intr-un magazin din Alba: Cum ajunge un produs sa coste pe cantar și cu 10 lei mai mult decat scrie pe raft. Dana Nanu: „Cate persoane verifica acest lucru?” Practici dubioase intr-un magazin din Alba: Cum ajunge un produs sa coste pe cantar și cu 10 lei mai mult decat scrie pe raft.…

- Nu este o noutate ca toate produsele alimentare de baza au suferit scumpiri semnificative din cauza crizelor suprapuse. Consumatorii au resimțit din plin creșterile periodice ale costurilor marfurilor expuse la rafturi in magazine sau la piața. Leguma care s-a scumpit enorm in ultimul an. Ministrul…

- Un caz de pesta porcina africana a fost confirmat la un mistreț impușcat in Fondul de Vanatoare 39 Alba Iulia, proprietate a Asociației de Vanatoare și Pescuit Mamut. Boala a fost confirmata in urma analizelor efectuate in cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba.…

- Majorarea prețurilor la alimente a creat probleme mari in Romania și in bugetele oamenilor. Unele produse au ajuns la prețuri halucinante, acesta fiind și cazul unui aliment care costa 100 lei kilogramul și este ținut cu cheie in supermarketuri, de frica hoților.

- O serie de documente interne și lucrari de cercetare au stabilit anterior ca Exxon știa despre pericolele incalzirii globale cel puțin din anii 1970, iar alte organisme din industria petrolului cunoașteau riscul chiar mai devreme, din jurul anilor 1950. Ele s-au mobilizat insa cu succes impotriva științei…