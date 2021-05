Lego va lansa un nou set în culorile curcubeului pentru a celebra persoanele LGBT+ Lego, unul dintre cei mai importanti producatori de jucarii din lume, a anuntat joi ca va lansa un nou set al celebrelor sale piese de constructie din plastic, in culorile curcubeului, pentru a celebra comunitatea LGBTQIA + si diversitatea, informeaza AFP. Alcatuit din 11 figurine monocrome, fiecare cu o coafura deferita si cu propria culoare, setul de constructie ''Everyone is Awesome'' (''Toata lumea e minunata''), care se inspira din steagul-curcubeu, va fi lansat pe 1 iunie, prima zi a Pride Month.

''Am dorit sa creez un model care sa simbolizeze incluziunea si sa celebreze pe toata…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

