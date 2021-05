Lego va lansa primul său set de jucării LGBTQIA+: "Toată lumea e grozavă" Mici figurine sunt colorate în straturi în camera de vopsit a LEGO înainte de a fi plasate pe o mini-arcada ce amintește de un curcubeu, relateaza The Guardian.



Rezultatul, o cascada de culori cu 11 figurine noi care pașesc înspre un viitor imaginar mai luminos, este primul set de jucarii creat de producatorul danez pentru comunitatea LGBTQIA+ și numit &"Toata lumea e grozava&".



Culorile au fost alese pentru a reprezenta steagul original al comunitații LGBT, acestora adaugându-li-se albul și rozul pentru a reprezenta comunitatea trans, și negru plus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

