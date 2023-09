Stiri pe aceeasi tema

- Compania daneza de producție de jucarii a oprit un proiect de fabricare a pieselor din sticle de plastic reciclate in loc de plastic pe baza de petrol pe motiv ca astfel s-ar fi ajuns la emisii mai mari de carbon pe durata de viața a produsului, relateaza The Guardian. Despre decizia Lego a notat inițial…

- Producatorul danez de jucarii Lego a renuntat la eforturile de a inlocui plasticul obtinut din petrol din caramizile sale colorate, dupa ce a descoperit ca noul material duce la emisii de carbon mai ridicate, a anuntat publicatia Financial Times (FT), informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Ideea de a realiza o parcare etajata in centrul Aradului este de mult timp luata in considerare, fiind o reala necesitate in vremuri cu trafic... The post Primaria va realiza o parcare etajata, in centrul Aradului, zona Podgoria appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Proiectul prin care se dorește reducerea unor cheltuieli bugetare este criticat de sindicaliști. Organizațiile membre ale Cartel Alfa spun ca partidele aflate la guvernare nu au niciun interes pentru buna funcționare a economiei și societații, pentru sustenabilitate și pentru bunastarea cetațenilor,…

- UE cere inlocuirea sobelor pe lemne cu cele pe baza de peleți sau de biomasa, de aceea una dintre instituțiile care lupta pentru decarbonizare la nivel European vine cu cateva propuneri. Asociația Forestierilor susține insa ca tranziția nu se poate face fara subvenționarea cu bani europeni, așa cum…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spune ca nu va renunța la arena din Ghencea și ca vor fi facute cereri și pentru urmatoarele partide de pe teren propriu. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1,…

- Inainte sa fie ales președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan promitea ca iși va da demisia daca nu va reuși sa ia masura pentru diversificarea curselor aeriane de pe Aeroportul Oradea. La trei ani de la preluarea mandatului, Aeroportul Oradea, deși se modernizeaza, risca sa devina muzeu,…

- Al doilea mare producator de automobile din lume avea deja un plan de a lansa masini cu baterii in stare solida avansate, care ofera beneficii in comparatie cu bateriile pe baza de lichid, pana in 2025. Marti, compania japoneza a declarat ca a simplificat productia de material folosit pentru a fabrica…