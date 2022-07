Stiri pe aceeasi tema

- Firma de cercetare de piata Gartner a prognozat joi ca vanzarile mondiale de telefoane mobile vor scadea cu 7,1% in acest an, revizuindu-si in mod semnificativ estimarile anterioare care mizau pe o crestere de 2,2%, motivand aceasta revizuire prin explozia inflatiei, invadarea Ucrainei de catre Rusia…

- Razboiul din Ucraina nu poate fi incheiat decat prin mijloace „diplomatice”, a asigurat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce negocierile dintre Moscova si Kiev sunt in impas, informeaza Agerpres, care citeaza France Presse, potrivit stiri.tvr.ro. „Sfarsitul (conflictului) va…

- Dupa ce Rusia a atacat Ucraina pe 24 februarie, mai multe companii mari din intreaga lume s-au retras de pe piața ruseasca. In martie și-au suspendat temporar activitatea, insa acum McDonald’s a anunțat ca parasește definitiv Rusia, dupa mai bine de 30 de ani de activitate. McDonald’s parasește Rusia…

- Ucraina a incercat sa perturbe vanzarile de alcool in Rusia prin atacuri informatice, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Piața automobilelor s-a prabușit in Rusia. Au scazut chiar și vanzarile autoturismului Lada Piața automobilelor s-a prabușit in Rusia. Au scazut chiar și vanzarile autoturismului Lada In luna aprilie, vanzarile de mașini noi in Rusia s-a prabușit, dupa ce țara a fost afectata de numeroase sancțiuni…

- Ucraina a perturbat vanzarile de alcool in Rusia prin atacuri informatice, a declarat, miercuri, vicepremierul ucrainean, Mihailo Fedorov, citat de AFP, preluata de Agerpres. „Printre lucrurile remarcabile cunoscute azi se numara atacul impotriva sistemului de accize (din Rusia – n. red.), cu ajutorul…

- Producatorul chinez de drone DJI Technology a anunțat ca va suspenda temporar vanzarile in Rusia și Ucraina pentru a se asigura ca produsele sale nu sunt folosite in lupta, informeaza Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Producatorul chinez de drone DJI Technology a anunțat ca va suspenda temporar vanzarile in Rusia și Ucraina pentru a se asigura ca produsele sale nu sunt folosite in lupta, informeaza Reuters.