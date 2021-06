Lego isi extinde fabrica din orasul maghiar Nyiregyhaza, cu o investitie de aproximativ. 149 de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Lego îsi extinde fabrica din orasul maghiar Nyíregyháza cu o investitie de aproximativ. 149 de milioane de euro, cu sprijinul Guvernului Ungariei, a declarat ministrul ungar de externe si al comertului exterior, Péter Szijjártó, într-o conferintp de presa…

- Peter Szijjarto a specificat ca investitia va crea 250 de noi locuri de munca in oras, astfel ca guvernul maghiar participa la aceasta cu suma de 5,85 de miliarde de forinti (aprox. 16 milioane de euro). Prin valoarea sa, investitia Lego este a treia cea mai semnificativa dintre cele din acest an; la…

- Ungaria a anuntat ca va construi o fabrica pentru a produce varianta de vaccin chinezesc anticoronavirus de la Sinopharm. BBC transmite ca anuntul a fost facut de ministrul de externe Peter Szijjarto, dupa discutii cu omologul sau chinez, la Beijing. Peter Szijjarto…

- Ungaria vrea sa produca vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm, precum si un vaccin propriu la fabrica aflata în constructie în acest scop în orasul Debrecen, a declarat luni, în timpul unei vizite în China, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza agentiile…

- Ungaria intentioneaza sa produca vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm, precum si un vaccin propriu la fabrica aflata in constructie in acest scop in orasul Debrecen, a declarat luni, in timpul unei vizite in China, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza agentiile Reuters si MTI.…

- Incepand cu luna viitoare, administrația locala a din Teiuș investește peste 17 milioane de lei pentru edificarea unui centru destinat consilierii și ocuparii timpului liber a tinerilor din oraș. Ideea edificarii acestui centru a venit in 2016, odata cu lansarea strategiei nationale cu privire la informarea…

- Grupul german Karcher, lider mondial in tehnologia de curatare, va inaugura in luna octombrie o noua unitate de productie in Curtea de Arges, investitie de 20 milioane euro, unde va produce aspiratoare, si vrea sa isi dubleze afacerile din Romania pana in 2025, de la 23 milioane euro in 2020.…

- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat luni, 26 aprilie 2021, la inaugurarea unei noi capacitați de producție in cadrul fabricii Procter and Gamble, la Urlați. Investiția a beneficiat de un ajutor de stat de aproximativ 29 milioane lei și va genera peste 200 de noi locuri de munca. „Inca…