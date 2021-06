Stiri pe aceeasi tema

- Peter Szijjarto a specificat ca investitia va crea 250 de noi locuri de munca in oras, astfel ca guvernul maghiar participa la aceasta cu suma de 5,85 de miliarde de forinti (aprox. 16 milioane de euro). Prin valoarea sa, investitia Lego este a treia cea mai semnificativa dintre cele din acest an; la…

- Ungaria vrea sa produca vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm, precum si un vaccin propriu la fabrica aflata în constructie în acest scop în orasul Debrecen, a declarat luni, în timpul unei vizite în China, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza agentiile…

- Ungaria intentioneaza sa produca vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm, precum si un vaccin propriu la fabrica aflata in constructie in acest scop in orasul Debrecen, a declarat luni, in timpul unei vizite in China, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza agentiile Reuters si MTI.…

- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat luni, 26 aprilie 2021, la inaugurarea unei noi capacitați de producție in cadrul fabricii Procter and Gamble, la Urlați. Investiția a beneficiat de un ajutor de stat de aproximativ 29 milioane lei și va genera peste 200 de noi locuri de munca. „Inca…

- O fabrica de componente auto, investiție care se ridica la 25 de milioane de euro, va fi construita in localitatea Prejmer, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea. Investiția va crea 125 de locuri de munca. Potrivit președintelui Consiliului Județean (CJ) Brașov, investitia…

- Guvernul de la Budapesta al lui Viktor Orban are in vedere un proiect prin care vrea sa apere identitatea ungara, acesta starnind temeri in randul artistilor care vorbesc despre cenzura, scrie AFP potrivit news.ro. Planul, ale carui detalii au fost dezvaluite saptamana aceasta, promite 62…