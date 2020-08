Stiri pe aceeasi tema

- "In peste 25 de ani de cariera am vazut peste 20.000 de morti. Decedati din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii si expertize medico-legale. Dupa o asemenea experienta iti formezi ochiul, iti dezvolti o anumita intuitie. Ca aspect macroscopic, decedatii COVID arata altfel…

- Sondaj: Peste 20% dintre angajații romani iau in calcul o schimbare totala in cariera, din cauza pandemiei. Domeniile considerate cele mai sigure in fața crizei Peste 20% dintre angajații romani spun ca iau serios in calcul sa-și schimbe domeniul de activitate din cauza efectelor pandemiei de Covid-19,…

- Angajatii firmelor inchise de autoritati din cauza cazurilor de Covid ar putea primi bani de la stat, din fondurile destinate somajului tehnic, a anuntat vineri ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

- Autoritatile din Hong Kong sunt decise sa anunte suspendarea cursurilor institutiilor de invatamant din cauza unei cresteri substantiale a numarului cazurilor de COVID-19 cu transmitere locala, ceea ce a alimentat temerile privind un nou val al epidemiei in fosta concesiune

- Spania a anuntat duminica ca va izola o zona din nord-vestul tarii ca urmare a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, la o zi dupa intrarea in carantina a intregului oras Lleida (vestul Cataloniei), transmite dpa. Districtul A Marina, situat in provincia Lugo din comunitatea autonoma…

- Inca trei moldoveni au decedat din cauza coronavirusului. Doua dintre victime sunt din Edineț. Este vorba despre o femeie de 64 de ani și alta de 77 de ani. O alta persoana care a murit este un barbat de 67 de ani din Capitala.