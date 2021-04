Stiri pe aceeasi tema

- "Puterea este acum in mainile poporului. Puterea este in mainile Dvs. Am incredere ca cetațenii noștri vor alege calea corecta spre crearea unui stat dezvoltat și democratic”, a declarat Maia Sandu.Data pentru desfașurarea alegerilor parlamentare anticipate va fi stabilita pentru 11 iulie 2021.„Trebuie…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a dizolvat Parlamentul de la Chisinau și anunța data alegerilor noului Parlament: 11 iulie 2021, conform Mediafax. „Dragi cetațeni, acum cateva minute am semnat Decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin aceasta decizie am deschis calea pentru ca…

- Maia Sandu a DIZOLVAT Parlamentul Republicii Moldova. „Puterea este acum in mainile poporului” Președinta Republicii Moldova a dizolvat miercuri Parlamentul de la Chișinau, prin decret prezidențial. Ea a anunțat ca vor avea loc alegeri pe 11 iulie, pentru a putea forma un nou guvern. Decizia președintei…

- Maia Sandu , 48 de ani, președintele Republicii Moldova, a anuntat miercuri, 28 aprilie, ca a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului si a convocat alegeri legislative anticipate pentru data de 11 iulie, relateaza Radio Chisinau, preluat de Agerpres . „Prin aceasta decizie am deschis calea prin…

- Președinta Maia Sandu a dizolvat Parlamentul. Anunțul a fost facut la doar 30 de minute de la declararea drept neconstituționala a Starii de Urgența in Republicii Moldova de catre Inalta Curte, perioada in care Legislativul nu putea fi dizolvat.

- ”Consider ca sunt intrunite circumstanțele legale pentru dizolvarea Parlamentului, iar alegerile anticipatele reprezinta soluția care poate vindeca țara.”, a declarat Maia Sandu, președintele Republicii Moldova la sfarșitul consultarii cu partidele politice parlamentare din țara. In același…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tanase, susține ca Parlamentul Republicii Moldova oricum nu va putea fi dizolvat, chiar daca se va ajunge la un referendum in procedura de impeachment. Juristul a precizat, intr-un interviu pentru presa de la Chișinau, ca in pofida unui plebiscit,…

- Inainte de a trece la tema, poate cea mai mediatizata in ultima vreme, vreau sa fac o precizare: cand scriu aceste randuri, nu știu ce impresie a lasat garnitura propusa de premierul desemnat, Natalia Gavrilița, „monștrilor sacri” din Parlamentul Republicii Moldova și cum a procedat Legislativul dupa…