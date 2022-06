Legislative în Franţa: Înfrângere pentru fostul premier Manuel Valls Investit de majoritatea prezidentiala pentru a-i reprezenta pe francezii din strainatate, Manuel Valls a fost eliminat duminica in primul tur al alegerilor legislative, un nou fiasco pentru fostul premier dupa esecul candidaturii sale la municipalele de la Barcelona, scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

