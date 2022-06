Romanii care au nevoie de vechime in munca pentru pensie isi mai pot cumpara aceasta vechime pana in vara anului 2023, apoi legislația nu mai permite acest lucru. Astfel, cei care nu au necesara in acest moment mai pot cumpara vechime doar pana in luna august a anului viitor inclusiv, adica cei care nu au pana la 15 ani vechime, cat prevede legea in prezent. In acest moment legislația pentru ieșirea la pensie prevede o vechime minima de 15 ani in campul muncii și 35 de ani pentru pensia de limita de varsta. Pana la finalul acestui an, ar trebui ca legea pensiilor sa fie gata si se discuta inclusiv…