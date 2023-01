Stiri pe aceeasi tema

- Raportul europarlamentarului Dan Nica pentru reglementarea si impulsionarea industriei europene a semiconductorilor a fost aprobat, marti, cu majoritate categorica de catre Comisia pentru Industrie, Energie si Cercetare (ITRE) din cadrul Parlamentului European, anunta PSD intr-un comunicat oficial,…

- Virgil Popescu a anunțat luni ca a cerut Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia demiterea președintelui director general - Daniel Burlan și a unui membru in directoratul complexului - Marius Negru, pentru ca „punerea in pericol a veiților angajaților este inacceptabila”.„Voi solicita sau chiar solicit…

- Potrivit oficialilor și militanților ucraineni, descoperirile ilustreaza eficienta tintirii veniturilor petroliere ale Rusiei si subliniaza nevoia urgenta ca factorii de decizie occidentali sa creasca presiunea financiara asupra Moscovei pentru a ajuta Kievul sa invinga.Raportul, publicat miercuri de…

- Vestea vine dupa ce procurorii federali au anuntat planuri de a sechestra bunuri conectate la FTX in valoare de cel putin 500 de milioane de dolari, ca parte a urmaririi penale in curs de desfasurare a cofondatorului FTX, Sam Bankman-Fried. Recuperarea de active va fi un avantaj binevenit pentru clientii…

- Intrebat de ziar daca nu poate fi ingrijorator pentru cetațeni ca aleșii lor beneficiaza de deplasari pe banii altor state sau companii și apoi tot ei pot decide in favoarea celor care i-au sponsorizat, europarlamentarul PNL a spus ca „nu cred ca e o problema, pentru ca, daca aș fi avut ceva de decis…

- Dependența de jocurile de noroc a ajuns un fenomen ingrijorator in Romania, care a inceput sa ia amploare și in randul minorilor. Rezolvarea acestei probleme ar putea fi o lege care sa interzica amplasarea salilor de jocuri in apropierea școlilor sau a altor locuri frecventate de copii și tineri, scrie…

- Romania poate beneficia de expertiza industriei din nordul Italiei, transmite europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL / PPE), președintele Comisie ITRE din Parlamentul European. El a condus delegația Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European intr-o vizita de trei zile…