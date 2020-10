Legislația privind RCA s-ar putea modifica: Consumatorului să i se deconteze dauna la societatea la care e asigurat „Sunt anumite distorsiuni in piața, sunt nemulțumiri pe care consumatorul le are, nemulțumiri care se concretizeaza in pețiții, petiții care au ajuns la nivelul ASF. Din pacate, aceste petiții au avut un trend crescator in comparație cu anul 2019. Numai in semestrul I al anului 2020 aceste petiții au depașit pragul de 20.000. (...) Nemulțumirea consumatorului este in ceea ce privește plata daunelor de catre companiile de asigurari și o vina este imparțita intre companiile de asigurari și cei care asigura serviciile de reparații”, a declarat Nicu Marcu, președintele Autoritații de Supraveghere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

