Legislația privind controlul averii și intereselor personale, modificată Procesul de control al averii și al intereselor personale va putea fi efectuat in decursul a un an dupa incetarea sau expirarea mandatului, a funcției publice ori de demnitate publica. Parlamentul, in ședința plenara de astazi, a aprobat un proiect de modificare a Legii cu privire la Autoritatea Naționala de Integritate, in doua lecturi. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Integritate a inițiat procedura de control pentru incalcarea regimului juridic al averii de catre un deputat din Parlamentul Republicii Moldova, adjunctul procurorului municipiului Chișinau, un membru al Comisiei Electorale Centrale, un șef adjunct al Serviciului Protecție și Paza de…

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis act de constatare pe numele fostului deputat Nae-Simion Plesca, din Parlamentul Republicii Moldova, care a incalcat regimul juridic al declararii averii și intereselor personale. In cadrul controlului averii, inspectorul de integritate a stabilit existența…

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis act de constatare pe numele fostului deputat Nae-Simion Plesca, din Parlamentul Republicii Moldova, care a incalcat regimul juridic al declararii averii și intereselor personale. In cadrul controlului averii, inspectorul de integritate a stabilit existența…

- Parlamentul a votat un proiect de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice, in vederea ajustarii acesteia la cadrul legislativ al Uniunii Europene. Proiectul a fost elaborat in scopul crearii cadrului normativ favorabil dezvoltarii tehnologiilor avansate in domeniul comunicațiilor electronice…

- Parlamentul a aprobat, in prima lectura, proiectul de modificare a Legii cu privire la Serviciul Vamal. Potrivit modificarilor, Serviciul Vamal va avea dreptul de a echivala, la numirea in funcție a angajaților, gradele speciale conferite cu cele acordate de alte autoritați.

- Autoritatea Naționala de Integritate a inițiat 8 controale pentru incalcarea regimurilor juridice ale averii și intereselor personale, conflictelor de interese și incompatibilitaților, in perioada 9 - 14 noiembrie. Astfel, in cadrul procedurile de control a averii sunt vizați un consilier din cadrul…

- In primele 9 luni ale acestui an, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a supus verificarilor circa 1882 de declarații de avere și interese personale, dintre care 1332 au fost inițiate din oficiu, prin ordinul emis de Președintele ANI, iar alte 550 de declarații de avere și interese personale au…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare in privința fostului șef al Direcției generale arhitectura, urbanism și relații funciare din municipiul Chișinau, Sergiu Borozan, care a incalcat regimul juridic al conflictelor de interese.