Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - La Palatul Victoria va avea loc în aceasta dimineața o dezbatere privind capacitatea de inovare a României, eveniment organizat în marja misiunii de lucru a OCDE…

- Cresterea economiei mondiale incetineste mai accentuat decat se estima in urma cu cateva luni, deoarece crizele legate de energie si inflatie risca sa provoace recesiune in economiile importante, se arata in raportul publicat luni de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare

- Crizele legate de energie si inflatie risca sa provoace recesiune in economiile importante, se arata in raportul publicat luni de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).

- Aderarea la OCDE reprezinta unul dintre cele mai importante obiective de tara si va permite Romaniei sa se alature unora dintre cele mai dezvoltate state ale lumii, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, marti, in cadrul reuniunii comitetului interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a convocat, marti la Palatul Victoria, o noua reuniune a Comitetului Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – OCDE.

- Premierul Romaniei a convocat, la Palatul Victoria, o noua reuniune a Comitetului Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. Ciuca l-a desemnat cu aceasta ocazie pe Luca Niculescu coordonator național privind procesul de aderare la OCDE.

- Executivul a aprobat miercuri o hotarare care vizeaza acordul intre Secretariatul General al Guvernului si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in valoare de 165.000 de euro, privind acordarea de asistenta partii romane pentru implementarea unui obiectiv din PNRR, care se refera…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca aderarea la Spatiul Schengen si primirea Romaniei in Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica vor creste atractivitatea noastra, dar si beneficiile celor care au decis sau vor decide sa investeasca in tara noastra, anunța news.ro. Fii la curent…