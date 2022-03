Stiri pe aceeasi tema

- Modificari la legislația RCA: Formularul de constatare amiabila ar putea fi completat și electronic din toamna Modificari la legislația RCA: Formularul de constatare amiabila ar putea fi completat și electronic din toamna ​Autoritatea de Supraveghere Financiara dorește sa introduca posibilitatea ca…

- Platforma de streaming Netflix a informat luni ca nu va respecta noua lege a audiovizualului din Rusia, care o obliga sa includa aproape 20 de canale publice pentru a putea opera in aceasta tara, relateaza EFE. Legislatia, a carei intrare in vigoare era prevazuta pentru 1 martie, obliga Netflix si…

- (P) Aplicațiile mobile, calea spre digitalizare - cum va ajuta Stailer sa gasiți servicii de beauty Asistam la un boom tehnologic și la digitalizare in masa. Iar in Romania acest trend inca nu a atins apogeul. Încă mai sunt domenii unde digitalizarea nu este…

- Apple a facut publice mai multe informatii despre felul in care va gestiona situatia sistemelor terte de plata, impuse deja in Olanda pentru aplicatiile matrimoniale, sisteme care sunt asteptate sa-si faca loc, treptat, si in alte tari. Cea mai importanta si mai asteptata informatie este cea legata…

- Facebook are 68.000 de angajați și trece prin cea mai mare transformare interna din ultimul deceniu, fiindca se va orienta catre crearea metaversului, așa cum a anunțat în octombrie anul trecut Mark Zuckerberg. Trecerea de la rețea sociala la ”metavers company” este una care a generat…

- Recenzii inșelatoare și practici comerciale neloiale la magazinele online. 55% din site-urile verificate incalca legislația Aproape doua treimi din site-urile verificate intr-o acțiune derulata la nivel european sub coordonarea Comisiei Europene au generat indoieli cu privire la fiabilitatea recenziilor,…

- Aplicația oficiala de portofel digital in yuani, care a fost lansata ca versiune pilot pentru a fi folosita in anumite orașe, a reușit inca sa ajunga in topul topurilor din magazinul de aplicații in prima sa saptamana. Dezvoltata de Digital Currency Research Institute al Bancii Populare din…

- Rata somajului in luna noiembrie 2021 in forma ajustata sezonier a fost de 5,2%, similara cu cea inregistrata in luna octombrie, potrivit informatiilor provizorii publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, numarul somerilor in varsta de 15-74 de ani estimat pentru luna noiembrie…