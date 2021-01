Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vrea sa se asigure ca clienții casnici vor beneficia de prețul din oferta concurențiala, potrivit unui proiect de ordin pus in dezbatere publica, informeaza Agerpres. Piata de energie electrica a fost complet liberalizata la 1 ianuarie…

- Romanii ar putea plati greșelile Autoritații de Reglementare in Domeniul Energiei prin marirea facturilor la energia electrica cu pana la 26%, de la 1 ianuarie 2021. Ar fi a doua oara in cateva luni cand populația ar fi in aceasta situație dupa ce in urma liberalizarii pieței de la gaze, in iulie 2020,…

- Asociatia Energia Inteligenta spune ca electricitatea se va scumpi cu pana la 26%, de la 1 ianuarie, și cere Parlamentului sa amane liberalizarea pieței Pretul energiei pentru populatie va creste cu valori cuprinse intre 13% si 26% de la 1 ianuarie 2021, cand piata va fi complet liberalizata, astfel…

- Mai multe tarife se vor majora de la 1 ianuarie, printre ele, cel de distribuție și transport al energiei electrice. Creșterile se vor reflecta direct in prețul final pe care fiecare roman il va suporta.Soluția ar fi incheierea unui nou contract pentru furnizarea acestui tip de serviciu, dar mai puțin…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 piata de energie electrica se liberalizeaza complet, furnizarea energiei electrice urmand a se realiza in regim concurential inclusiv pentru categoria clientilor casnici care beneficiaza in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Fiecare client…

- ​Clienții furnizorului de gaze AIK Energy s-au trezit brusc într-o situație neplacuta, fiind informați ca au fost transferați automat catre o alta firma. Mulți dintre aceștia încheiasera contractul cu AIK Energy în vara, când a fost liberalizata piața gazelor. Dupa doar câteva…

- Ordonanta de urgenta are ca obiect de reglementare aprobarea urmatoarelor masuri: prelungirea obligatiei Societatii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. de a furniza servicii tehnologice de sistem catre Operatorul de transport si sistem, la o valoare a puterii electrice de cel putin 400 MW, in conditiile…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat si emis, din 30 iulie, un numar de 47 de reglementari, adoptate prin 38 de ordine, in procesul revizuirii legislatiei secundare in urma intrarii in vigoare, in aceasi data, a Legii nr.155/2020 pentru modificarea si completarea…