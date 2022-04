Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz va trebui sa ceara parlamentului un vot de incredere, daca partidele de opoziție decid sa voteze „pentru” a furniza arme Ucrainei. Asocisții și partenerii de guvernare ai cancelarului il acuza de indecizie in problema Ucrainei. Olaf Scholz a declarat, recent, ca ucrainenii…

- Uniunea Europeana a adoptat un alt pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, printre acestea numarandu-se și retragerea clauzei națiunii celei mai favorizate. Potrivit CNN, citat de Mediafax, miniștrii europeni de Finanțe au decis sancțiuni care vizeaza peste 600 de cetațeni ruși. Potrivit sursei citate,…

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia au inceput, joi dupa-amiaza, in Belarus, in regiunea vestica Brest, locație asupra careia ambele parți au cazut de acord. Delegația rusa a sosit de miercuri, iar cea ucraineana a venit joi, cu puțin timp inainte de ora 17 (ora Romaniei), cu elicopterele militare.…

- Liderii europeni au aprobat mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, acestea fiind imparțite in 5 piloni – financiar, energetic, vanzare de echipamente, limitarea accesului Rusiei la tehnologiile esențiale, dar și limitarea accesului oamenilor de afaceri și cetațenilor ruși in anumite locuri in Uniunea…

- Serviciul militar va deveni obligatoriu din nou pentru cei cu varste intre 20 si 35 de ani, in cazul decretarii starii de razboi, mobilizare sau asediu, iar Ministerul Apararii va mobiliza toti rezervistii. Din 1 ianuarie 2007, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin Legea 395 din 16 decembrie…

- Fost agent guvernamental al Romaniei la CEDO și fost secretar general al Ministerului Justiției, procurorul Razvan Horațiu Radu a primit, marți, aviz negativ din partea Comisiilor reunite, Juridica și Drepturile Omului, din Camera Deputaților, pentru postul de judecator din partea Romaniei la CEDO. …

- Greierele de casa este considerat oficial aliment și in Uniunea Europeana. Incepand din 10 februarie, greierele de casa a devenit aliment in UE. Comisia Europeana a autorizat ca specia Acheta domesticus din familia Gryllidae sa fie comercializata in tot spatiul UE in forma congelata sau uscata pentru…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a anuntat ca va propune introducerea de sancțiuni „clare și dure” in Parlament, pentru incidente precum cel in care copreședintele AUR, George Simion, l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Nu este singurul incident. In momentul in care a fost depusa…