LEGILE PUTERII. Tătic bogat, fiu binecuvântat cu o funcție importantă VIDEO Raspunsul sta, s-ar parea, in putere și bani. Afacerile familiei Vasile sunt de ordinul de milioane de euro: de la contracte pe banda rulanta cu Romsilva pentru defrișari, pana la transport pe Dunare cu foarte multe semne de intrebare.O echipa Realitatea PLUS a mers chiar in comuna condusa de tatal noului șef al Garzii de Mediu. Alexandru Vasile nu a putut fi contactat pana la ora difuzarii acestui material, insa incercam sa revenim cu punctul sau de vedere. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

