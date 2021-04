Legile Puterii, ora 21: Noi date dramatice de pe frontul COVID-19. Record sumbru la ATI

Stiri pe aceeasi tema

- Pana unde s-a ajuns cu contestarea autoritaților și ce masuri se iau in calcul pentru perioada urmatoare, aflați de la ora 21:00, la o ediție speciala Legile Puterii, cu Alexandra Pacuraru.

- Ucraina a inregistrat miercuri un nou record de decese cauzate de noul tip de coronavirus in ultimele 24 de ore, depasind pentru prima data pragul de 400 de morti, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.Țara vecina a inregistrat miercuri 11.

- Alti 43 de moldoveni au fost rapusi de COVID-19, in ultimele 24 de ore. Astfel, bilantul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 4.745 in țara noastra.Potrivit Ministerului Sanatatii, ultimele victime aveau varstele cuprinse intre 33 si 83 de ani.

- Alți 38 de moldoveni au fost rapuși de COVID-19, in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 4.258 in țara noastra.Potrivit Ministerului Sanatații, ultimele victime sunt 21 femei și 17 barbați, cu varstele cuprinse intre 53 și 90 de ani.

- Alți 33 de moldoveni au fost rapuși de COVID-19, in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 4.183 in țara noastra. Potrivit Ministerului Sanatații, in prezent, 337 de pacienți cu coronavirus sint in stare extrem de grava, 68 fiind conectați la aparate de respirație…

- In vreme ce apar dezvaluiri dupa intervenția de la Onești, ministrul de Interne impune noi masuri, printre care și analizarea petițiilor și sesizarilor din ultimii doi ani. Ce decizii a luat in urma abuzurilor de la Secția 16 , dar și a altor intervenții? Cum le motiveaza?Analizam in aceasta seara,…

- Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava a inregistrat, in 26 ianuarie a.c., un record al numarului de persoane vaccinate impotriva Covid-19. Purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila, a informat, miercuri, ca in data de 26 ianuarie, la centrul de ...

- Israelul a raportat marti cel mai ridicat numar de infectii zilnice de coronavirus, in mijlocul celui de-al treilea lockdown la nivel national, relateaza DPA.Potrivit Ministerului Sanatatii israelian, un numar record de 9.