Soția pacientului decedat a povestit ca barbatul a fost trimis acasa de medici de mai multe ori, deși se simțea foarte rau. ”In 19 octombrie, soțului meu i s-a facut rau. Am mers la Camera de garda a spitalului Pantelimon pentru ca locuiam aproape. La recepție i s-a spus sa sune la Salvare. Ne-am intors acasa, avea dureri in piept, abia respira. Am sunat la Salvare, am așteptat o ora, am sunat din nou. Starea lui se inrautațea. A venit o echipa SMURD care l-a dus tot la Pantelimon. Au intrebat-o pe doamna de la recepție de l-au trimis acasa, in ce țara traim?!A așteptat o ora sa il preia cineva…