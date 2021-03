Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinați 258 de clujeni cu prima doza de vaccin anti-Covid-19 și alți 1.845 au primit doza de rapel. Nu s-au inregistrat reacții adverse, totalul acestora, de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Crestinii ortodocsi ar trebui sa decida singuri daca se vaccineaza sau nu impotriva noului tip de coronavirus. Este parerea Mitropoliei Basarabiei, care ii indeamna pe cetațeni sa se informeze inainte de a lua o decizie.

- In opinia președintelui Colegiului Medicilor Suceava, chirurgul Sorin Hincu, lumea este reticenta fața de vaccinul AstraZeneca contra noului coronavirus din cauza limitarii persoanelor eligibile din punctul de vedere al varstei, dar și a distanței dintre cele doua doze. Doctorul Hincu a declarat, la…

- Premierul Florin Cițu s-a vaccinat impotriva Covid-19 la Spitalul Militar de Urgența „Carol Davila” din Bucureșt, la o zi distanța de președintele Klaus Iohannis. Primul ministru a oferit și primele declarații dupa imunizare, fiind de parere ca toata campania de vaccniare a populației merge conform…

- Rica Raducanu și soția sa au fost confirmați cu noul coronavirus, iar in aceste momente amandoi sunt internați in spital! Partenera de viața a fostului portar de la FC Rapid e in stare mai grava, iar fotbalistul a declarat intr-o emisiune ca e intubata!

- In prima zi a noului an autoritatile de sanatate din Germania au raportat 12.690 noi infectari cu coronavirus si 336 de decese legate de COVID-19, un bilant mai scazut decat in zilele anterioare, informeaza Agerpres, care citeaza dpa si Reuters.Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor a precizat…

- Serbia a demarat oficial joi programul sau de vaccinare impotriva noului tip de coronavirus, premierul Ana Brnabic si o membra a grupului pentru gestionarea crizei epidemice, Darija Kisic-Tepavcevic, fiind primele care au fost vaccinate, informeaza dpa, potrivit Agerpres. "Vreau sa demonstrez personal…

- Doar 30% dintre romani spun ca se vor vaccina impotriva noului coronaviurs anul viitor in cadrul campaniei de vaccinare, 29% refuza vaccinarea, 29 la suta se declara indeciși, 10% nu pot aprecia iar 2% nu știu sau nu raspund, precizeaza g4media . ”Ținand cont de faptul ca deja au aparut informații oficiale…