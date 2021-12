Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, luni, de la ora 13,00, într-o sedinta solemna, dedicata aniversarii a 30 de ani de la adoptarea Constitutiei în vigoare de catre Adunarea Constituanta, noteaza Agerpres. Potrivit unui memorandum aprobat de conducerea Parlamentului, sunt invitati…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, marti seara, ca, de la 1 ianuarie, va intra in vigoare noul punct de pensie si, tot in luna ianuarie, pensionarii cu venituri intre 1.000 si 1.600 de lei vor primi un ajutor de 1.200 de lei care pot fi folositi pentru cosul zilnic. Ministrul a precizat…

- Florin Cițu a semnat, vineri, in calitate de ministru interimar al Investițiilor și Fondurilor Europene, acordul de finanțare dintre Romania și Comisia Europeana pentru PNRR. Citeva ore mai tarziu, a aparut in Monitorul Oficial decizia privind alegerea lui Cițu ca președinte al Senatului. Practic, premierul…

- „Fiind un guvern de larga coaliție, unul de stanga, unul de dreapta, investițiile sunt importante, in afara masurilor sociale.E pentru prima data cand 7% din PIB merge la investitii, nu am avut niciodata in ultimii 30 de ani... ca destinația sa fie investițiile directe. Mai este vorba și de cota unica…

- Ministrul Educației a emis in vara acestui an un ordin care stabilea cum va fi calculat salariul din invațamant in anul școlar 2021-2022. Este vorba despre ordinul 4638 din 17 august 2021, emis de ministrul Educației privind salarizarea personalului din invatamant a fost publicat in Monitorul Oficial.…

- Educația financiara și educația juridica urmeaza sa fie introduse in școli, ca parte a cursului de educație antreprenoriala, conform unui proiect de lege promulgat aseara de șeful statului. Proiectul de lege ce conține masura se-ndreapta acum catre Monitorul Oficial. El conține o modificare…

- Orașele și municipiile din țara noastra vor putea beneficia, din anul școlar 2022 – 2023, de inființarea unor curse școlare, potrivit unei legi publicate ieri in Monitorul Oficial. Legea 249/2021, publicata azi in Monitorul Oficial nr. 975, vizeaza infiintarea de curse scolare in municipiile și orașele…

- In prezent, in Prahova sunt aproximativ 40 000 de beneficiari N.D. Hotararea de Guvern ce vizeaza stabilirea noului cuantum al salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata a fost publicata, pe data de 5 octombrie, in Monitorul Oficial, chiar in ziua in care moțiunea de cenzura indreptata…