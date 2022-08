Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a vizitat, miercuri, Centrul Medical de Radioterapie din incinta Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sfantul Ioan cel Nou’ din municipiul Suceava. Seful Executivului a subliniat nevoia implementarii in cel mai scurt timp a Planului national de lupta impotriva cancerului, dar…

- Legile Justitiei si Legile Educatiei sunt obiectivele principale ale viitoarei sesiuni parlamentare, a declarat, miercuri, la Suceava, prim-ministrul Nicolae Ciuca.

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, 24 august, la Suceava, ca nu este momentul potrivit pentru a se discuta despre plecari ale miniștrilor din Guvern, pentru ca, deocamdata, prioritara este rezolvarea problemelor generate de apropierea iernii.Ciuca a precizat ca iși va asuma…

- Declarațiile hazardante și fara logica din ultima vreme privind razboiul din Ucraina ale ministrului Apararii Naționale, Vasile Dincu, au iritat pe cațiva lideri PSD, dar și pe unii parteneri strategici ai Romaniei. In ultima vreme, Vasile Dincu a cam intrat intr-un con de umbra și este evitat de majoritatea…

- Deputatul de la „Bulgaria Democrata” (BD) Ivailo Mircev a declarat ca formațiunea sa nu s-a indoit niciodata de ceea ce fac majoritatea diplomaților ruși in Bulgaria. „Am primit insa asigurari ca serviciile de informații ruse și rețeaua de spionaj rusa au ajuns chiar la varful statului, ceea ce este…

- Se asteapta ca, in cursul zilei de vineri, Comisia Europeana sa se pronunte in favoarea acordarii statutului de candidat la UE atat Ucrainei, cat si Republicii Moldova, informeaza DPA. O recomandare in acest sens pentru guvernele celor 27 de state membre ale UE urmeaza sa fie aprobata vineri, in cadrul…

- O echipa de medici de la Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava a intervenit pentru a extrage din stomacul unui barbat mai multe obiecte metalice pe care le-ar fi inghitit voluntar, au anuntat, luni, reprezentantii unitatii medicale. Potrivit acestora, pacientul, care sufera…