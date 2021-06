Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce nu a facut Parlamentul intr-un an, uite cum vine #rezist și rezolva in cateva minute. Daca intra in practica judiciara, nici nu mai este nevoie ca Stelian Ion, ministrul Justiției, sa-și incrunte circumvoluțiunile pentru a gasi soluții privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca a solicitat la nivelul coalitiei accelerarea activitatii in grupul de lucru care pregateste legile justitiei, exprimandu-si speranta ca peste aproximativ o saptamana sa fie agreata o forma care sa fie prezentata in Parlament. "Am solicitat in cadrul…

- Legile justiției propuse de Stelian Ion nu au agitat apele doar în Coaliție. Nici președintele Klaus Iohannis nu este mulțumit de felul în care au fost puse pe agenda. Șeful statului spune ca nu a existat dezbaterea necesara și nu este de acord nici cu o diminuare a atribuțiilor prezidențiale…

- Dezbaterile asupra proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei Speciale pentru investigarea magistratilor incep astazi in Comisia Juridica din Senat. Social-democratii au anuntat insa ca nu sunt de acord cu o procedura de urgenta in acest caz. Senatorul PSD Robert Cazanciuc: Vreti sa renuntati…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, susține ca PSD a blocat, luni, in comitetul liderilor, introducerea pe ordinea de zi pentru dezbatere și vot a proiectului de lege privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Magistraților (SIIJ). „In comitetul liderilor, liderul grupului PSD…

- Parlamentul a facut astazi primul pas in desfiintarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din Justiție. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport pozitiv asupra proiectului legislativ propus de ministrul Justiției, Stelian Ion.