Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele Juncker i-a raspuns pe 4 aprilie scrisorii trimite de premierul Viorica Dancila pe 21 martie. Presedintele Juncker explica, in scrisoarea sa, contextul discutiilor din trecut la care face referire Prim-ministrul roman, care servesc colectarii de informatii legate de gestionarea dosarelor…

- In calitate de prim-ministru al Guvernului Romaniei, am responsabilitatea sa apelez la toate parghiile legale și morale pentru protejarea și promovarea Romaniei ca stat democratic in care funcționeaza separația puterilor in stat, independența justiției și in care sunt garantate drepturile și libertațile…

- Scrisoarea premierului Viorica Dancila catre presedintele CE J.C. Junker În calitate de prim-ministru al Guvernului României, am responsabilitatea sa apelez la toate pârghiile legale si morale pentru protejarea si promovarea României ca stat democratic în care functioneaza…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- Romanii spera ca, pana in 2019, sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare, pentru ca "nu este normal ca Romania sa preia presedintia (Consiliului Uniunii Europene - n.r.) cu o sanctiune", a declarat, miercuri, la Bruxelles, premierul Viorica Dancila, in conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- Intrebat daca modificarile la Codul penal vor fi aprobate in sesiunea parlamentara care incepe la 1 februarie, Dragnea a raspuns: "Asta nu am de unde sa stiu"."Nu cred ca exista niciun plan, nici nu a inceput dezbaterea", a adaugat Dragnea. El a spus ca este deschis dialogului cu oficialii…