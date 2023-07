Legile educației vor intra în vigoare din septembrie și vin cu schimbări majore! Legile educației au fost publicate in Monitorul Oficial și intra in vigoare la 60 de zile, adica pe 2 septembrie, dupa inceperea anului școlar 2023-2024. In primul rand, actuala lege ce reglementeaza invațamantul, Legea 1/2011 a educației naționale, va fi inlocuita, din toamna, de cele doua legi aparute miercuri, respectiv una pentru invațamantul preuniversitar (Legea 198/2023) și una pentru cel universitar (Legea 199/2023). Cele doua legi se vor aplica din 3 septembrie 2023. Legea nr. 198/2023 a invațamantului preuniversitar, care va intra n vigoare la 3 septembrie 2023, prevede ca la finalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

