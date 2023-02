Stiri pe aceeasi tema

- "Este foarte dificil in acest stadiu sa avansam un calendar, dar sper sa rezolvam criza in anul 2023", a declarat marti, la Bucuresti, ministrul grec pentru Migratie si Azil, Notis Mitarachi, referitor la aderarea Romaniei la spatiul Schengen, in cadrul unui interviu in exclusivitate pentru AGERPRES,…

- Jurnalista Emilia Șercan susține ca procesul intentat de ministrul de Interne Lucian Bode UBB Cluj pentru a stopa reanalizarea lucrarii sale de doctorat, in care e acuzat ca ar fi plagiat, e inutil. Șercan spune ca verdictul se va da inainte ca judecatorii sa apuce sa analizeze acțiunea intentata…

- Școlile nu se inchid. Luni, 9 ianuarie 2023, școlile se vor redeschide in condiții normale. “Nu avem in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online sau in sistem hibrid”, a transmis astazi Ligia Deca, ministrul Educației. Se vor lua insa urmatoarele masuri la nivelul unitaților școlare:…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre situația infectarii sezoniere cu gripa și viroze, și a aratat ca deși situația este mai grava decat in ultimii trei ani, nu este cazul sa fie declarata o epidemie de gripa. Situația in prezent este mai grava deoarece in ultimii ani raspandirea virusurilor…

- Procesul educațional va reincepe incepand cu 9 ianuarie, spune ministrul Educației, Ligia Deca, in contextul gripei. Ea a prezentat o serie de recomandari, printre care efectuarea triajelor epidemiologice și purtarea maștilor de protecție de profesori și

- Proiectele legilor educatiei vor fi facute publice la inceputul anului viitor, dupa vacanta de iarna, urmand sa intre in dezbaterea Parlamentului in prima sesiune parlamentara, a anuntat, miercuri, ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Legile educatiei, asa cum am mai afirmat, vor fi facute publice dupa…

