- Guvernul a aprobat, miercuri, programul de sustinere a crescatorilor de porci de reproductie din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru anul 2023, stabilind acordarea unui ajutor de minimis de 1.200 de lei pe scroafa pe an, in anumite conditii, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Cabinetul format de premierul desemnat Dorin Recean va pastra in mare parte echipa Guvernului condus de Natalia Gavrilița care și-a anunțat vineri, 10 februarie, demisia. Declarația a fost facuta de vicepremierul in demisie, Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, intr-un…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus miercuri, la Parlament, referindu-se la retragerea atributiilor secretarului de stat Florin Lixandru, ca ministrul Ligia Deca a facut acest lucru pentru ca are pareri diferite despre legile Educației. Intrebat la Parlament despre Ligiei Deca de a-I suspenda atributiile…

- Guvernul a numit cinci membri noi in componența delegației Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control. Delegația va fi condusa de Alexandru Flenchea, consilier in domeniul politicilor de reintegrare a țarii in Cabinetul prim-ministrului Republicii Moldova, transmite moldova1. {{659862}}Potrivit…

- Referitor la Legile Educației, surse din coaliție spun ca experții din partide vor lucra cu Ministerul Educației pana la 1 februarie, proiectele vor trece prin Guvern pana la 15 februarie, urmand ca Parlamentul sa le aprobe pana pe 15 martie.Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va…

- Incepand cu 1 ianuarie 2023, sportivii de performanța vor primi burse lunare majorate. O decizie in acest sens a fost aprobata, miercuri de Executiv. Totodata, Cabinetul de miniștri a votat pentru ajustarea anuala a bursei lunare acordate in funcție de nivelul performanței sportivului. Potrivit deciziei…

- Premierul Romaniei și președintele PSD vor efectua, in perioada 21-23 decembrie, o vizita oficiala in Republica Coreea. Cei doi oficiali vor fi insoțiți de mai mulți membri ai Guvernului și parlamentari.

- Timpul nu mai are rabdare cu echipa Ciuca, premierul fiind prins intre incercarea unui nou vot pe Schengen in martie, dar fara a fi sigur de rezultat, și lasarea dosarului pentru PSD, care va prelua șefia Executivului in mai.