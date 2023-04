Stiri pe aceeasi tema

- Un elev care a fost exmatriculat de la o unitate de invatamant poate fi reinmatriculat ulterior la o alta scoala, a precizat ministrul Educatiei, Ligia Deca.Potrivit ministrului, amendamentul votat astazi de Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor, potrivit caruia elevii din invatamantul obligatoriu…

- Comisia de invatamant din Camera Deputatilor a adoptat, vineri, un amendament la legile educatiei nationale, semnat de parlamentari de la PSD, PNL si minoritati, care prevede ca exmatricularea beneficiarilor primari pe perioada invatamantului obligatoriu poate fi realizata numai in situatii grave, in…

- Proiectele legilor educației intra astazi in dezbaterea Comisiei pentru invațamant din Camera Deputaților, informeaza Rador.Ieri a fost ultima zi in care au fost primite amendamente. Senatorul USR, Ștefan Palarie, a precizat ca cele peste 200 de amendamente depuse de formațiunea sa vin in urma dezbaterilor…

- Vești proaste pentru romani! Comisia de politica economica din Camera Deputaților a dezbatut un proiect de lege depus inca din 2020 care prevede modificari importante la asigurare. Mai exact, o prima schimbare este majorarea acesteia cu.... Citește AICI cu cat se scumpește asigurarea- Ce alte modificari…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca . Ministrul Educației a mai spus ca legile vor merge la Parlament, unde legile vor fi dezbatute in ședința comuna a comisiile de educație din Senat și Camera Deputaților, adica…

- Parlamentarul iesean este de parere ca dupa trei incercari de a elabora forma finala a Legilor Educatiei, ministrul Ligia Deca trece in continuare pe langa reforma si propune o varianta care lasa in continuare enorm de multi copii in urma. Deputatul USR considera ca majoritatea politica aflata la putere…

- Proiectele privind Legile Educației au intrat, la data de 9 martie 2023, in dezbaterea Guvernului Ciuca. Anunțul in acest sens a fost facut, la inceputul ședinței din 9 martie a Executivului, de premierul Nicolae Ciuca și de ministrul Ligia Deca. Cei doi oficiali nu au specificat daca Guvernul va aproba…

- Parintii viitorilor elevi de liceu vor scoate foarte curand de cel putin doua ori mai multi bani din buzunar pentru meditatii, in anii ce vor veni. Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Romania, ne-a declarat, exclusiv pentru Impact.ro, ca nu are nicio…