- Senatul a adoptat, luni, legea invatamantului preuniversitar si legea invatatamantului superior. Senatul este camera decizionala, astfel ca legile merg la Klaus Iohannis pentru promulgare.

- Studentii inmatriculati la programe de studii universitare de licenta cu frecventa pot parcurge, cu aprobarea consiliului facultatii, doi ani de studii intr-un singur an, cu exceptia unor forme de invatamant.

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat intr-un interviu pentru Digi24 ca exista deja peste 400 de amendamente aduse la Legile Educației și ca nu va exista niciodata un consens pe un proiect atat de important, un motiv pentru care ar fi preferabila varianta asumarii raspunerii.

- Elevii nu mai pot folosi telefoanele mobile la ore și nu au voie sa fumeze in școala. Amendamente aprobate la Parlament Un amendament adoptat, luni, de Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor, prevede ca detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul,…

- Directorii scolilor vor putea decide instalarea sistemelor de supraveghere audio-video in vederea asigurarii pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a decis, sambata, Comisia pentru invatamant, adoptand mai multe amendamente pentru asigurarea sigurantei in scoli. Ministrul Educatiei,…

- Proiectele legilor educației intra astazi in dezbaterea Comisiei pentru invațamant din Camera Deputaților, informeaza Rador.Ieri a fost ultima zi in care au fost primite amendamente. Senatorul USR, Ștefan Palarie, a precizat ca cele peste 200 de amendamente depuse de formațiunea sa vin in urma dezbaterilor…

