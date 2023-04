Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de adoptare, marti, proiectului de lege care modifica Codul penal si vizeaza abuzul si neglijenta in serviciu, fiind acceptata forma venita de la Guvern.

- Vineri, 31 martie 2023, in Sala Mare a Consiliului Județean Buzau, in prezența a peste 400 de persoane implicate in procesul de invațamant, s-a desfașurat, la inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Buzau, o ampla dezbatere pe tema proiectelor Legilor educației (invațamantul preuniversitar și invațamantul…

- Guvernul va aproba legile Educației in ședința care urmeaza sa se desfașoare miercuri, 29 martie 2023, la Palatul Victoria. Teoretic, membrii Executivului vor avea o dezbatere asupra celor doua proiecte de lege. Este posibil ca, in ședința Executivului, proiectele sa primeasca unele modificari. Dupa…

- S-a cam lamurit soarta legilor Educatiei. PSD si Ciolacu au dat-o la intors. Dupa ce au proclamat o dezbatere proprie pe legile Educatiei, avand in vedere secretul cu care au fost acoperite, acum s-au razgandit.

- Proiectele Legilor educatiei nu figureaza pe agenda de vineri a sedintei de guvern, intrucat ministrul de resort, Ligia Deca, are inca o situatie a starii de sanatate care necesita urmarea recomandarilor medicale de izolare, a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. In sedinta…

- Partidul Social Democrat a lansat in dezbatere publica consultarile pe Legile educației, arata deputatul vrancean Laurențiu Marin, potrivit caruia „PSD a pledat tot timpul pentru consultare publica și transparenta”. „Consideram ca viitorul Educației din Romania este mult prea important pentru a fi decis…

- Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor va dezbate, luni, utilizarea cannabisului in scop medicinal, urmand a fi ascultati specialisti din mai multe domenii. Actul normativ, cunoscut sub numele de ”Legea Victoria, a fost initiat de Alexandra Carstea, a carei mama – Victora - a murit in urma cu mai…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni, despre legile educatiei, ca au stat in dezbatere publica luni de zile si nimeni din partea PSD nu a avut ceva de obiectat pana la acest moment. Contrar a ceea ce a afirmat Alina Gorghiu, proiectele legilor educației nu au fost facute…