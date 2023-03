Stiri pe aceeasi tema

- Ligia Deca, Ministrul Educației, a fost depistata cu COVID-19. Ea a facut parte din delegatia lui Klaus Iohannis in Emiratele Arabe Unite. Ministrul Educației l-a insoțit pe șeful statului in vizita oficiala pe care acesta a facut-o in Emiratele Arabe Unite incepand de duminica, 18 martie, pana marți,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni, la prezentarea legii invatamantului universitar, ca nu se va mai putea renunta unilateral la titlul de doctor, iar tezele de doctorat vor fi publice. Eventuale abateri de la etica, vor putea fi sesizate inainte de sustinere. ”Nu se mai poate renunta…

- Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat, miercuri, ca o hotarare aprobata in urma cu o zi de guvernul Ciuca prevede inființarea a 195 de posturi noi la MIPE, pe langa cele 536 inființate in luna mai 2022. In total, scrie Vasiliu,…

- Secretarul de stat in Ministerul Educatiei Florin Lixandru (PSD) acuza ca i-au fost retrase atributiile printr-un ordin de ministru pentru ca a criticat legile Educației. „Pentru un delict de opinie, azi mi s-au retras atributiile. Perspectiva PSD asupra legilor Educatiei este ca sunt proiecte mult…

- O femeie de 65 de ani care a fost diagnosticata cu infectie simultana cu virusul gripal si SARS-COV-2 a murit, la Spitalul Municipal Timisoara, fiind primul caz din judetul Timis de deces al unui pacient cu aceasta dubla infectie. Potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis, femeia a fost internata…

- The European Union should consider immediately scaling up genomic sequencing of COVID-19 infections and monitoring of waste water, including from airports, to detect any new variants given the virus surge in China, the bloc’s health chief said, according to Reuters. In a letter to health ministers of…

- Italy will begin testing all arrivals from China for Covid, and wants European Union countries to do the same, after a virus scare at Milan airport, according to Bloomberg. Authorities in Milan earlier said that almost half of the passengers on two flights from China tested positive for the virus. Most…