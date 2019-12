1. Protecția consumatorilor impotriva dobanzilor excesive

Proiectul prevede ca dobanda anuala efectiva, in sensul definit in OUG 52/2016, in cazul creditelor imobiliare nu poate depași cu mai mult de 2 puncte procentuale dobanda de refinanțare practicata de BNR pe piața financiar-bancara interna.

Inițiativa mai prevede ca in cazul creditorilor ne-bancari autorizați de Banca Naționala, dobanda anuala efectiva in cazul creditelor imobiliare nu poate depași dublul dobanzii de refinanțare practicata de BNR in raporturile sale juridice cu instituțiile de credit.

De asemenea,…