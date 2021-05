Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi, intre care se numara cea care stabileste ca sediul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sa fie in municipiul Bucuresti sau in localitatile limitrofe. Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2020…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi actul normativ pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 217/2020 pentru modificarea art .9 din ordonanta Guvernului 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, transmite Administratia…

- Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale , Klaus Iohannis a semnat urmatoarele decrete: - Decret pentru promulgarea Legii privind Fondul de compensare a investitorilor (PL-x 654/31.10.2018);- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 60/2018…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, modificarea Ordonantei de Urgenta 182/2020 referitoare la acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta, de alerta sau asediu, angajatorii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 81/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, transmite…