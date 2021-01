Stiri pe aceeasi tema

- Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative in protecția animalelor, au fost instituite noi instrumente legislative de protejare a animalelor aflate in pericol. Prin acest act normativ, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului in adapost. Conform noilor prevederi…

- Salvatorii timișeni raspund la orice solicitare privind salvarea animalelor. Spun ca aceasta e menirea lor, sa salveze vieți. In ultimele doua zile, pompierii au fost solicitați de catre timișeni sa salveze patru animale. „In data de 25 noiembrie, am fost solicitați sa salvam un cațel cazut intr-o fantana,…