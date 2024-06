Stiri pe aceeasi tema

- Lobbyismul și amatorismul baga din nou mana in buzunarul romanului, spune Dumitru Chisalița de la Asociația Energia Inteligenta dupa ce Parlamentul a decis ca p rosumatorii sa-și monteze instalații de stocare a energiei. ”Fara nici o dezbatere, sub umbra verii, a fotbalului etc., au fost realizate…

- Doua modificari legislative, care vor impacta consumatorii casnici si non casnici de energie din Romania, au fost facute fara nicio dezbatere, in Camera Deputatilor, iar oamenii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar, acuza Dumitru Chisalița, directorul Asociatiei Energia Inteligenta.

- Consumatorii de energie, afectați de doua modificari legislative. Expert: Vor scoate mulți bani din buzunarele romanilor Consumatorii de energie, afectați de doua modificari legislative impuse fara dezbatere, dar care vor avea un impact mare asupra buzunarelor romanilor, avertizeaza un expert in domeniu. …

Dupa ce Senatul Romaniei va adopta acest proiect de lege, el va fi supus la vot și in Camera Deputaților și mai apoi promulgat.

Romania face progrese considerabile in modernizarea și diversificarea sistemului sau energetic

Romania va fi producatorul numarul 1 de gaze din Europa, din 2027, datorita proiectului Neptun Deep, a declarat...

- Prosumatorii au creditat gratis si fara dobanda, doar in 2023, furnizorii de energie cu peste 50 de milioane de euro, avertizeaza Asociatia Prosumatorilor si a Comunitatilor de Energie din Romania.

- Furnizorii nu au emis la timp facturile catre zeci de mii de prosumatori pentru electricitatea injectata in rețea, ceea ce a dus la acumularea unor restanțe de peste 100 de milioane de lei, potrivit Asociației Prosumatorilor și Comunitaților de Energie din Romania, care a propus penalizarea furnizorilor…