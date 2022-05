Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Farul Constanta. Disputa va conta pentru etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Ligii 1. Nemaiavand miza pentru Stiinta, care si-a asigurat locul 3, dar si din pricina barajului pe care-l va sustine in vederea prezentei…

- Varianta „old boys” a lui Poli a incantat la inaugurarea Rapidului. Acum, intr-o formula usor schimbata, cu Ovidiu Cuc, Titi Varga si Iosif Rotariu in echipa, legendele alb-violete revin in iarba cu ocazia turneului de maine, de pe „Stiinta”. Politehnica Centenar Old Boys va programa dueluri cu Selectionata…

- Jucatorii care au incantat Banatul si nu numai isi dau intalnire vineri, 20 mai, pe arena „Stiinta”, din Timisoara, cu ocazia turneului Politehnica Centenar Old Boys. Printre starurile alb-violetilor, care vor participa cu doua echipe, se numara Ovidiu Cuc, Titi Varga si Iosif Rotariu. Invitate sunt…

- Politehnica Timisoara a pierdut si ultimul joc pe care nu avea voie sa-l piarda. A fost 1-2 in prima mansa de pe „Stiinta” cu FC Brasov, fapt ce a starnit mania suporterilor. Un grup consistent din galeria alb-violeta a incercat sa forteze intrarea la vestiare pentru a cere socoteala jucatorilor. Fanii…

- Handbaliștii juniori 2 participa, de miercuri și pana duminica, la turneul final al Campionatului Național. Acesta reunește cele mai bune opt echipe din Romania și se va disputa pe teren neutru, la Moreni, in județul Dambovița. The post Juniorii 2 ai SCM Politehnica Timișoara joaca la turneul final…

- Echipa de volei-junioare a CSȘ Lugoj, pregatita de prof. Dorin Horvath, s-a calificat la turneul final al Campionatului Național. Formația lugojeana a oținut calificarea in ultimul act al copetiției și va juca pentru medaliile Campionatului Național de volei-junioare, ediția 2021-2022, dupa…

- Marcel Pușcaș (61 de ani), președintele de la FCU Craiova, a numit 4 fotbaliști care ar putea face diferența in meciul dintre CFR Cluj și FCSB. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, 17 aprilie, la ora 20:30. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, OrangeSport 1 și Look Sport +.…