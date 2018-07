Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea Doina Popescu, din Braila, initiatoare a proiectului „Ambulanta pentru literatura”, a fost batuta in noaptea de marti spre miercuri de mai multi barbati care credeau ca femeia rapeste copii pentru trafic de organe. Doina Popescu dormea intr-o masina asemanatoare unei ambulante, neinscriptionata,…

- Doina Popescu – Braila, o scriitoare de 49 de ani din Braila, a fost aproape linsata in Gara de Nord. Femeia se afla intr-o ambulanta cu care obisnuieste sa cutreiere tara cu o ambulanța, in cadrul unui proiect profesional, iar oamenii au crezut ca vrea de fapt sa le rapeasca copiii. O ambulanța cu…

- Scene șocante au avut loc noaptea trecuta, in Capitala. Psihoza celebrei ambulante fantoma care fura copii a facut ca o scriitoare din Braila aflata intr-o ambulanta cu care voia sa cutreiere tara, in cadrul unui proiect profesional, a fost snopita in bataie, in zona Garii de Nord. Zeci de barbati…

- O tanara in varsta de 25 de ani a fost ranita, miercuri seara, dupa ce tavanul unui magazin din incinta unui mall din Constanța s-a prabușit, victima suferind un traumatism la un picior. (Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanța din Constanța, cadrele medicale…

- Isteria “ambulanței morții”, masina neagra care rapește copiii pentru a le preleva organele, a ajuns și in Campulung, Argeș. (Cele mai bune oferte laptopuri) ”Interveniți, va rugam! Un copil a fost rapit in urma cu o ora din fața școlii ”Nanu Muscel” din Campulung. A fost urcat intr-o ambulanța neagra!”,…

- Delia Matache se numara printre cele mai iubite artiste din Romania, iar cand apare pe scena ii da gata pe toți atat cu frumusețea ei, cat și cu vocea sa inegalabila. Iata insa ca fara machiaj nu mai arata la fel ca atunci cand e aranjata. Este, totuși, la fel de frumoasa. Recent, pe contul […] The…

- Potrivit celor mai noi informații, cei noua romani morti in accidentul din Ungaria – sapte barbati si doua femei – au lasat in urma lor 35 de copii orfani. Micuții vor invața sa traiasca de acum fara cei care le-au dat viața. Toate astea vin dupa ce oricum viața a fost cruda cu ei, iar […] The post…