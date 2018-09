Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o informare de ploi și vijelii care va fi valabila incepand de marți, de la ora 18.00, pana vineri la ora 22.00. Fenomenele meteo se vor manifesta in regiunile vestice și nordice, unde se vor semnala intensificari ale vantului cu aspect de vijelie,…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 05:00, o patrula de ordine si siguranta publica din cadrul Unitatii Canine, care desfasura activitati in zona Pietei Izvoarele din municipiul Baia Mare, a observat un barbat ce avea asupra sa un bagaj voluminos. Partenerul de nadejde al politistilor, Snow, a mirosit…

- Joszef Csaba Pal isi va lua ramas bun de la credinciosii din Resita in urma unui eveniment festiv ce este programat duminica. Incepand de luni, Jozsef Csaba Pal va deveni noul episcop diecezan de Timisoara. Evenimentul de ramas bun este programat pe 5 august 2018 la ora 10.30 in Biserica romano-catolica…

- Astazi, Biserica romano-catolica il sarbatoreste pe Sfantul Benedict, patronul Europei, intemeietorul ordinului calugarilor benedictini si al monahismului occidental. A fost numit sfant patron al Europei de Papa Paul al VI-lea, in 1964 iar in anul 1980, Papa Ioan Paul al II-lea l-a declarat co-patron…

- Lucratorii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei au confiscat in urma unor actiuni aproape 80.000 de pachete de tigari si alte bunuri in valoare totala de 850.000 de lei, mai multe persoane fiind suspectate de contrabanda, potrivit unui comunicat de presa al institutiei…

- Sambata, 23 iunie, s-a organizat pentru a sasea oara in Carei, o etapa din cadrul Campionatului International ACR de Rally Sprint, etapa a IV-a din editia 2018. Traseul ales a fost strada 1 Decembrie 1918. Peste o mie de spectatori au asistat la intrecere. In organizarea ACR Sucursala Satu Mare, Clubului…

- Severica Covaciu, senator PMP din Maramureș ia atitudine: solicitare adresata Ministrului Economiei privind luarea de masuri urgente de ecologizare a depozitelor de deseurile miniere provenind de la fosta Flotatie Centrala (Baia Sprie, Tautii de Sus), zona situata in imediata vecinatate a Municipiului…

- Printul Charles se afla, luni, in judetul SIbiu, unde a vizitat Biserica fortificata din Biertan si participa, la Muzeul de Istorie din municipiul Sibiu, la repetitia unui spectacol. Este vorba despre o piesa pusa in scena de studentii Departamentului de Arta Teatrala din Sibiu, in regia lui Bogdan…