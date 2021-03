Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se incalzește vineri, iar apoi se racește din nou, in județul Alba. Meteorologii prognozeaza temperaturi maxime de 14-17 grade Celsius, iar sambata și duminica acestea vor scadea la 9-10 grade. La munte, maximele vor varia intre zero și 13 grade. Vor fi condiții de ceața. Prognoza meteo in localitați…

- Meteorologii anunța vreme mai calda decat de obicei in primele zece zile ale lunii februarie. Temperaturile vor aduce aminte mai degraba de primavara, dar nu pentru mult timp. Apoi se racește din nou și vor fi și perioade cu ninsori. Cel mai frig va fi dupa 13 februarie, cand vor fi condiții de ger…

- Zodia Berbec este prima zodie pe cercul zodiacului, cea care marcheaza un ciclu natural nou. Este o zodie pozitiva, incarcata de energie, poate nu cea mai puternica dintre toate, dar cea care arde cel mai repede și se risipește cel mai ușor. Zodia Berbec este guvernata de elementul primordial al Focului…

- Vremea se va raci in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate perioade cu ninsori, și in zonele mai joase. La finalul saptamanii viitoare, va fi foarte frig. Temperaturile maxime vor fi intre -2 și 2 grade Celsius la șes, mai frig in weekend. La munte, valorile maxime vor fi intre -3 și -9 la…

- Solar Dynamics Observatory de la NASA a publicat un video in care au fost adunate imagini spectaculoase cu Soarele, facute timp de 10 ani. SDO fotografiaza Soarele, incepand din 2010 la fiecare 0,75 de secunde, fiind prima misiune inițiata de NASA cu scopul de a ințelege activitatea Soarelui, cu variațiile…

- Meteorologii au actualizat prognoza de vreme pentru perioada sarbatorilor și inceputul anului 2021. Vremea va fi mai calda decat de obicei in aceasta perioada. ANM anunța temperaturi mai ridicate fața de cele specifice sezonului de iarna. Se așteapta o noua perioada cu ploi și ninsori, dupa 27 decembrie,…

- Luni, cerul ramane sub același aspect gri, apasator. Soarele rasare la ora 08:00. Temperaturile se mențin ridicate la aceasta perioada. La munte va continua sa ninga. Vantul va bate slab spre moderat, iar pe creste va sufla cu unele intensificari. Posibil ca dimineața pe alocuri sa apara fenomenul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 4 ianuarie. Meteorologii prognozeaza vreme mai calda decat de obicei in aceasta perioada. Sunt anunțate maxime de 6-7 grade in zonele mai joase și perioade cu ploi (10-14 decembrie, 19 decembrie).…