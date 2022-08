Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul a fost inregistrat la instanta sub indicativul 509 118 2022, Sectia de Contencios administrativ si fiscal anuntand ca solutia va fi pronuntata pe 10 august. Cazul se afla in atentia completului CA8 al Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta, prezidat, potrivit…

- Vești bune, s- a semnat Contractul de executie lucrari pentru extinderea Secției de Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targoviște, o investiție in valoare de 6.500.000 de lei și este finanțata, in totalitate, din bugetul Consiliului Judetean Dambovita. Așa cum a promis, președintele…

- “Fetița de 3 ani a fost internata in Secția de Chirurgie Plastica și Microchirurgie Recontructiva a Spitalului “Sf. Maria” Iași. Cu ajutorul colegilor din serviciul DESCARCERARE SMURD și UPU s-a indepartat corpul metalic al tocatorului de carne in care era angrenat membrul superior al copilului. Ulterior…

- Propunerile vor fi analizate in cadrul sedintei Sectiei pentru Procurori de marti, 12 iulie 2022, de la ora 12.30.Consiliul Superior al Magistraturii discuta, saptamana viitoare, despre conducerea Parchetelor de pe langa Judecatoria Harsova si, respectiv, a Parchetului de pe langa Judecatoria Babadag,…

- Magistratul Alina Gabriela Jurubita a fost delegat pe functie la inceputul acestui an, in cadrul sedintei Sectiei pentru Judecatori din 11 ianuarie, hotararea de delegare intrand in vigoare pe 12 ianuarie 2022.Consiliul Superior al Magistraturii va discuta astazi, 7 iulie 2022, despre conducerea Curtii…

- Secția de neonatologie a Spitalului Județean de Urgența Mavromati Botoșani beneficiaza de aparatura medicala in valoare totala de aproape900.000 lei, constand in 41 de echipamente performante: 2 aparate de ventilație, 6 monitoare, 8 blendere de aer, 1 hota filtranta cu flux de aer laminar, 6 lampi de…

- Secția de Drumuri Nationale Targu Jiu intervine miercuri pe doua drumuri pentru a executa lucrari de intreținere și igienizare. 1 de 3 Au loc lucrari de intreținere, vopsire pod pe Drumul Național 67 și lucrari de igienizare, decolmatare șanțuri pe Drumul Național 66. Toate sunt efectuate de angajații…

- O bataie in trafic a izbucnit in București marți seara, iar un politist in civil care a incercat sa intervina pentru a aplana conflictul a fost și el agresat. In urma acestui conflict au fost reținute trei persoane, iar polițistul lovit a fost transportat la spital. Potrivit Poliției Capitalei, marți…